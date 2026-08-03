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El Saime habilita oficinas entre el 3 y 7 de agosto y ajustó horarios como suspendió atención presencial en varias de sus oficinas. En Caracas, estarán suspendidas las sedes de El Paraíso como de Catia.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó que para personas con trámites de pasaporte y visas correspondientes deberán retirar los documentos en la sede central del Saime de la avenida Baralt.

En cuanto a los horarios habilitados para este entrega estarán comprendido entre las 8:00 de la mañana y cuatro de la tarde. Entre mañana lunes 3 y el viernes 7 de agosto de 2026.

Saime habilita oficinas entre el 3 y 7 de agosto en estas zonas

Las oficinas del Saime ubicadas en el Instituto Nacional de Deportes como el Tribunal Supremo de Justicia estarán laborando entre las 8:00 de la mañana y una de la tarde. Las oficinas del Saime ubicadas en La Guaira estarán cerradas.

Mientras que en la oficina de La Victoria en el estado Aragua estará prestando servicio para la entrega de pasaportes en el horario de 8:00 de la mañana a una de la tarde. Más información puede visitar la página web del Saime.

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