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El estado del clima hoy 3 de agosto de 2026 destaca nubosidad a esta hora en el centro del país. Esto en los estados del centro del país, Carabobo, Aragua y Miranda, como en zonas de Caracas y el litoral central.

Persiste cielo con nubosidad parcial y áreas despejadas, en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se aprecian mantos nubosos, asociados a lluvias o chubascos y eventual con descargas eléctricas en Anzoátegui y Bolívar.

Sur de Amazonas, Táchira y Zulia; sin embargo, algunas nubes estratiforme con posibles lloviznas dispersas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro y Monagas.

Situación General, Se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas; asimismo áreas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos y descargas eléctricas ocasional en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro.

Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Guárico. No se descartan lluvias de menor intensidad en áreas de La Gran Caracas, Carabobo, Aragua y Zulia.

Estado del clima hoy 3 de agosto de 2026 según el INAMEH

En las zonas norte del país en la parte occidental, en la Península de Paraguaná y zonas de la Guajira se esperan altas temperaturas. 38 grados se esperan en zonas de Falcón y Zulia luego del mediodía.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada se espera ocho grados de temperatura. Zonas frescas en áreas de montaña del país donde se espera al menos 22 grados en horas de la madrugada.

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