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Dos sismos de magnitud 3 reportó Funvisis, uno en el estado Zulia y otro en el estado Sucre. Recordemos que el fin de semana Funvisis reportó dos temblores de magnitud 4, uno en Yaracuy y otro en Irapa en el estado Sucre.

Ayer domingo, 2 de agosto de 2026 reportaron un sismo de magnitud 3.1 y profundidad de 17 kilómetros. Este tuvo un epicentro de 40 kilómetros al noreste de Villa del Rosario y 48 kilómetros al oeste de Maracaibo.

Sismos de magnitud 3 reportó Funvisis

Mientras que hoy lunes a las 8:16 minutos de la mañana, Funvisis informó sobre un sismo en la población de Güiria en el estado Sucre este tuvo una magnitud de 3.4. Y una profundidad de 34.1 kilómetros.

El epicentro estuvo a 28 kilómetros al noroeste de Güiria y a 41 kilómetros al noreste de Irapa en Sucre. Ambos movimientos telúricos no causaron daños a viviendas como tampoco a la vialidad de la zona.

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