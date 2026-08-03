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El pelotero venezolano Danry Vásquez está involucrado en una trifulca en el beisbol de México. Ayer domingo en el duelo entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova luego de ser puesto out le cayó a golpes al tercera base Rodolfo Amador.

Amador fue a tocar al criollo para ponerlo out y este le respondió con par de golpes al rostro que lo dejaron en el campo de juego lesionado. Luego de los golpes se vaciaron las bancas, Vásquez que pertenece a los Toros tuvo que ser controlado al igual que otros peloteros.

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Venezolano Danry Vásquez involucrado en unatrifulca en el beisbol de México

El tercera base Amador salió en ambulancia del partido, una ambulancia entró al campo y los paramédicos se llevaron al infielder para un chequeo médico. Ante la mirada sorprendida de los fanáticos presentes.

Se espera que la directiva de la LMB emita una sanción en contra de Danry Vasquez en las próximas horas. Recordemos que Vásquez se vio involucrado hace unos años en un caso de violencia de género en Estados Unidos.

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