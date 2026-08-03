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Puente de Punta Brava en Morrocoy quedó con estas restricciones

By Danny Valdiviezo
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Puente de Punta Brava en Morrocoy
Foto: Globovisión.

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Danny Valdiviezo
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El puente de Punta Brava en Morrocoy, Tucacas estado Falcón quedó con paso restringido. Tanto Inparques como el Ministerio de Ecosocialismo emitieron un comunicado acerca de la estructura que une a parte del parque con Tucacas.

La restricción quedó para el paso vehicular, la medida se tomó luego que desde hace semanas el puente fuera revisado por autoridades luego del doble sismo del 24 de junio. Luego de la evaluación técnica se tomó la medida.

«Tras el sismo de magnitud 4,5 M registrado en horas de la noche del sábado y sus últimas réplicas, la comisión técnica MPPT-INPARQUES-Guardacostas; mantiene la evaluación extraordinaria del puente Punta Brava para descartar asentamientos o microfisuras», precisa el comunicado oficial.

Puente de Punta Brava en Morrocoy quedó con estas restricciones

Tanto Imparques como el Minec hacen un llamado a los temporadistas a cumplir dicha medida. De igual modo, a disfrutar del parque nacional Morrocoy mediante las salidas que hay en Tucacas como en Chichiriviche.

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SourceInparques /MINEC
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