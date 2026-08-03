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Efemérides del 3 de agosto, Día de La Bandera de Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 3 de agosto

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 3 de agosto nos recuerdan que hoy se celebra el Día de La Bandera de Venezuela. Un día como hoy pero en 1806, el Generalísimo Francisco de Miranda tocó tierra venezolana en la Vela de Coro y ondeó por primera vez en el país la bandera tricolor.

Por muchos años, el Día de la bandera en Venezuela se celebró el 12 de marzo, siendo aquel día cuando el pabellón tricolor se desplegó por primera vez en la historia. Hecho que ocurrió en la rada de Jamel, Haití, y no en tierras venezolanas.

Cristóbal Colón sale del Puerto de Palos a su expedición al Nuevo Mundo a bordo de la carabela Santa María, acompañado de las carabelas la Niña y la Pinta (1492).

Se inaugura Teatro de La Scala en Italia (1778).

Batalla Naval de Cumaná (1813).

Muere Josephine Cochrane (1913) Inventora y empresaria estadounidense, que junto con el mecánico George Butters, construyó el primer lavaplatos comercialmente exitoso en 1886.

Efemérides del 3 de agosto

Nace Antonio Lauro (1917) Compositor para guitarra clásica e intérprete venezolano.

Se funda el periódico El Nacional (1943).

Se estrena la película «La balandra Isabel llegó esta tarde» de Carlos Hugo Christensen (1950). Es la primera película venezolana en ganar un premio internacional a la mejor fotografía, fue en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Muere Juan Beroes (1975) Poeta y diplomático venezolano.

Nace Tom Brady (1977) Deportista estadounidense, jugador profesional de fútbol americano. Está considerado como el mejor de la historia del fútbol americano y la mayor leyenda del Super Bowl.

Apple se convierte en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de 1 billón de dólares (2018). El 19 de agosto del 2020 consigue los 2 billones de dólares. El 3 de enero del 2022 consigue los 3 billones de dólares en capitalización bursátil, sin embargo, al cerrar la sesión no logra mantener el valor.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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