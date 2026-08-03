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Clientes 0414 y 0424, Tarifas de Movistar para agosto 2026

By Redacción Carabobo
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Tarifas de Movistar en agosto 2026

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Redacción Carabobo
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Las tarifas de Movistar para agosto 2026 fueron ajustadas, los clientes del 0414 y 0424 deberán revisar sus planes. La empresa es una de las tres que brindan servicio de datos y telefonía en el país.

Tarifas de Movistar en agosto 2026

Movistar Plus 25GB / 18,11$, Bs. 13.553,03 ahora ✅

Movistar Plus 10GB / 11.44$. 8.566,22 ahora ✅

Movistar Plus 6GB / 6.86$ Bs. 5.136,67 ahora ✅

Movistar Plus 4GB / 4.16$, Bs. 3.429,44 ahora ✅

Movistar Plus 2GB / 2.29$ Bs. 1.714,72 Ahora✅

Full Plus / 0,33$ Bs. 243,41 ahora✅

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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