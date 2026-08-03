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Las altas temperaturas en el mes de agosto en el país sestarán presentes, así lo dio a conocer el meteorólogo Luis Vargas en su cuenta de Instagram. Dijo que apenas estamos comenzando unos de los meses más calurosos en Venezuela.

Comentó que la declinación solar se encuentra incidiendo perpendicularmente sobre aguas del Caribe y seguirá «avanzando». Para llegar al punto más septentrional del área continental de nuestro país el 20 de agosto.

Comentó que desde allí comenzará a pasar sobre el territorio nacional y estará en el extremo sur el 21 de septiembre, un día antes del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Lo que quiere decir que durante las jornadas que no tengamos lluvias, el calor se hará muy notorio.

“Cabe señalar, que durante los episodios de El Niño como el que tenemos actualmente, las temperaturas se incrementan aún más en comparación a las normales climatológicas. Tal y como ocurrió en 2023 por ejemplo”, dijo Vargas.

Altas temperaturas en el mes de agosto en el país

Así que vuelven las medidas para enfrentar el calor, llevar ropa fresca, evitar la ropa oscura. Usar sombrero, gorra y lentes, como mantenerse hidratado durante el día. Evitar la exposición al sol por largo tiempo.

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