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Terminó la novela entre el arquero de Cabo Verde y el equipo cacique. Vozinha llegó a Chile la noche del domingo 2 de agosto y fue recibido en grande. Los seguidores del Colo Colo estuvieron esperando al portero caboverdiano.

Desde la semana pasada era esperado el famoso arquero que se hizo viral en el Mundial de Estados Unidos con la selección de Cabo Verde. Se dijo que tuvo ofertas de un equipo marroquí pero llegó a Chile para uniformarse con el equipo blanco.

El equipo del Colo Colo hizo todos los trámites para que el arquero viajara desde Cabo Verde a Portugal y de allí a Santiago de Chile. La noche del domingo llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

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Vozinha llegó a Chile y fue recibido por los seguidores del Colo Colo

Próximos pasos del jugador: hoy lunes 3 de marzo en la Clínica Meds se harán los exámenes de rigor para ver su salud. Los médicos de dicha clínica harán el chequeo al “1” de la selección caboverdiana.

Para este martes 4 de agosto a las nueve y media de la mañana está pautado el primer entrenamiento con el equipo del Colo Colo en Santiago de Chile. La presentación con el club será mañana a las 12:30 del mediodía hora de Chile en el estadio Monumental.

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