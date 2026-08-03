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Una colisión de una camioneta y bicicleta dejó un lesionado en el municipio Naguanagua. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo el fin de semana. Este accidente ocurrió en la urbanización Las Palmeras.

El Grupo de Rescate de Naguanagua, brindó atención hospitalaria a un adulto mayor posterior a colisión entre un vehículo tipo camioneta y una bicicleta. Presentando traumatismos de cráneo.

Los habitantes del lugar enseguida avisaron a las autoridades mediante el número de emergencia. Siendo trasladado por unidad radiopatrulla de la Policía de Carabobo a un centro de salud cercano.

Colisión de camioneta y bicicleta dejó un lesionado y reportaron accidente en el distribuidor Girardot

El grupo de rescate atendió también a dos personas en un accidente de moto en el distribuidor Girardote de Naguanagua. Posterior a pérdida de control de vehículo clase moto con caída de ocupantes, presentando traumatismos de cráneo.

Además de laceraciones y escoriaciones, siendo trasladados por unidad ambulancia de Invialca al centro asistencial más cercano. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia en las vías de nuestra entidad.

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