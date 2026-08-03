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Hoy lunes 3 de agosto el infielder venezolano Luis Arráez fue cambiado a los Filis de Filadelfia. El yaracuyano estaba en los Gigantes de San Francisco y había un acuerdo previo entre ambas organizaciones previo a la fecha límite de canjes de la campaña.

El periodista Jeff Pasan informó del cambio en horas de la mañana de hoy lunes. El bateador que disputa el título de bateo del viejo circuito tiene la tarea de cubrir la segunda base de Filadelfia.

Luis Arráez fue cambiado a este equipo de la Liga Nacional

Esto luego de haber tenido una buena primera mitad de temporada donde estuvo seleccionado para el Juego de Estrellas 2026. En la actualidad se encuentra disputando el último año de su contrato bajo un acuerdo de un año por $12 millones firmado en febrero de 2026.

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