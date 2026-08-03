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Vemos como en las autopistas y vías expresas de toda Venezuela van vehículos a toda velocidad. Y de verdad no hay necesidad de correr. La velocidad que desarrollan en carretera es alta.

Por supuesto, el llamado de hoy es a no correr, debemos ir a una velocidad moderada, sin apuros. No entendemos muchas veces como hay conductores que van a tan alta velocidad, cuando es un verdadero peligro.

Desde finales de los setenta la tasa de accidentes en Venezuela es alta y se deben cumplir con las normas. Si vas en una autopista ve a una velocidad normal, o si vas apurado trata de salir un poco más temprano.

De igual modo, vemos con en los semáforos, las personas ven que cuando está la luz roja, te apuran para que pases. Cuando debes esperar la luz verde, y ya, para todo hay tiempo en la vida. Esto es una norma ciudadana.

No hay necesidad de correr…

Vemos como en la ARC, entre Caracas, Maracay y Valencia se desarrollan altas velocidades cuando debes cumplir con la normativa. La tasa de accidentes hay que bajarla, hay que cumplir con lo que impone el INTT.

De paso, abróchate el cinturón de seguridad o ponte el casco si vas en moto. La norma es precisamente que pienses también en los tuyos. En tu casa también te esperan, es por ello que te repetimos que manejes con conciencia.

Cumple con las leyes de tránsito, como con las señales que hay en la vía. No hay ninguna necesidad de ir a lo “Rápido y Furioso”, por el contrario demos el ejemplo si vamos en la carretera.

Y como decimos siempre… “Desde #N24Carabobo hacemos el llamado para que manejes como debe ser. Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre”.

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