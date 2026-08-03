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Por presunto hurto de bicicleta en La Esmeralda quedó detenido un hombre en el municipio San Diego. Funcionarios adscritos a patrullaje de la Policía de San Diego lograrón la aprehensión por estar presuntamente implicado en el hurto.

El director general del IAMPOSAD, comisario jefe Daniel Tablante, destacó la efectividad del operativo. «La respuesta inmediata de las comisiones y la colaboración vecinal son clave para combatir el delito y resguardar la tranquilidad en San Diego», enfatizó Tablante.

Al arribar al lugar de los hechos, la comisión policial sostuvo entrevista con la víctima, quien aportó información clave y facilitó un registro fílmico de las cámaras de seguridad. Mediante el análisis del material audiovisual, los efectivos lograron precisar las características físicas y la vestimenta del involucrado.

Presunto hurto de bicicleta en La Esmeralda quedó detenido

Con los datos obtenidos, las unidades patrulleras activaron de inmediato un dispositivo de rastreo y recorrido por las adyacencias. A pocos metros de la zona, los funcionarios avistaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción registrada en el video.

Ante la evidencia, la comisión procedió a realizar la aprehensión del sujeto y su posterior traslado a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP). Dando inicio a los trámites correspondientes para poner las actuaciones a la orden del Ministerio Público.

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