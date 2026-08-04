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La balance semanal oficial de fallecidos y afectados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela se elevó este lunes 3 de agosto a 6.125 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez difundió el reporte semanal correspondiente a las labores ejecutadas durante la etapa de reconstrucción.

Balance semanal afectados por el terremoto

El informe oficial detalló también más de 60 mil personas atendidas en hospitales junto a miles de viviendas evaluadas en zonas afectadas.

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Las autoridades nacionales mantienen el despliegue logístico para la remoción de escombros y la entrega progresiva de soluciones habitacionales a damnificados.

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