PortadaUltimas Noticias

Más de seis mil los fallecidos por el terremoto: balance semanal

By Lubin Molero
0
19
Balance semanal afectados por el terremoto
Foto: cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La balance semanal oficial de fallecidos y afectados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela se elevó este lunes 3 de agosto a 6.125 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez difundió el reporte semanal correspondiente a las labores ejecutadas durante la etapa de reconstrucción.

Balance semanal afectados por el terremoto

El informe oficial detalló también más de 60 mil personas atendidas en hospitales junto a miles de viviendas evaluadas en zonas afectadas.

Las autoridades nacionales mantienen el despliegue logístico para la remoción de escombros y la entrega progresiva de soluciones habitacionales a damnificados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cojedes: detenido por daños de vivienda y presuntas amenazas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaJorge Rodríguez PSUV
Artículo anterior
Fallece luchador de UFC Allan Nascimento
Artículo siguiente
Venezuela suma medallas en tiro deportivo: Juegos Centroamericanos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes