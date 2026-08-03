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Cojedes: detenido por daños de vivienda y presuntas amenazas

By Lubin Molero
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Detenido por daños y amenazas en Cojedes
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Policía del Estado Cojedes detuvieron este fin de semana a un hombre tras dañar una vivienda y realizar presuntas amenazas en el municipio San Carlos.

Los Efectivos capturaron en flagrancia al joven de 24 años, que presuntamente amenazó a una mujer con un arma blanca, dentro de su residencia.

Detenido por daños y amenazas en Cojedes

El operativo policial se desplegó inmediatamente después de recibir una llamada comunitaria alertando sobre la grave amenaza con una daga metálica.

El ciudadano detenido quedó remitido a la Fiscalía Novena del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes sobre este hecho.

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