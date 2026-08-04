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WhatsApp registra fallas en envío de imágenes

By Lubin Molero
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Caída de WhatsApp hoy 3 agosto
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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La plataforma de mensajería WhatsApp registró una caída parcial en su servicio este lunes 3 de agosto afectando a miles de usuarios a nivel internacional.

Los reportes en plataformas especializadas se dispararon mostrando severas dificultades para enviar textos junto a fallas en la carga de imágenes.

Caída de WhatsApp hoy 3 agosto

Las incidencias principales afectaron el funcionamiento general de la aplicación móvil impidiendo la correcta recepción de archivos digitales durante varias horas.

La empresa matriz Meta no ha emitido comunicados oficiales explicando las causas técnicas del fallo ni el tiempo estimado de restauración.

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