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El luchador brasileño Allan Nascimento falleció este lunes 3 de agosto a los 34 años tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía en Brasil.

La organización confirmó que los servicios de rescate hallaron inconsciente al deportista de peso mosca sin lograr reanimarlo durante la atención de urgencia.

Fallece el luchador Allan Nascimento

El atleta conocido como Puro Osso pertenecía al equipo Chute Boxe acumulando cuatro victorias dentro del octágono oficial de la compañía estadounidense.

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La comunidad internacional de las artes marciales mixtas expresó profunda conmoción ante la trágica e inesperada pérdida del reconocido peleador profesional.

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