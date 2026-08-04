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La película La Odisea dirigida por Christopher Nolan superó setecientos millones de dólares en recaudación global en taquilla este fin de semana.

El filme protagonizado por Matt Damon alcanzó 344 millones en el mercado norteamericano superando el registro histórico de Oppenheimer.

La Odisea de Christopher Nolan en taquilla

Las proyecciones en salas de formato IMAX generaron 140 millones de dólares representando un veinte por ciento de la taquilla total.

El estreno simultáneo ejecutado por Universal Pictures consolida la superproducción como uno de los mayores éxitos cinematográficos del presente año.

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