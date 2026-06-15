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Un choque en la Carretera Maturín Barcelona dejó cinco fallecidos, el accidente ocurrió en el peaje de La Ceiba. Los dos vehículos impactaron de frente y uno se incendió en el lugar, consumido en su totalidad.

En el hecho los carros involucrados fueron un Chevrolet Corsa color azul, placas NA096H. En este automóvil perdieron la vida tres personas, Orangel Manuel Febres Pasero y una dama que iba en el puesto de copiloto, la cual no ha sido identificada.

Choque en la Carretera Maturín Barcelona dejó cinco fallecidos

Del otro carro involucrado no se ha tenido registro debido a que quedó con pérdida total debido al accidente. Dentro de este vehículo iban tres personas las cuales quedaron calcinadas por completo.

Al sitio llegaron autoridades de tránsito, Guardia Nacional Bolivariana además de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Como bomberos de Anzoátegui y Monagas para atender la situación.

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