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España no pasó del empate ante Cabo Verde que aguantó los 90 minutos y el agregado en lo que fue el debut del cuadro ibérico. Los africanos tuvieron en su arquero y la defensa tuvieron una presentación memorable.

En el primer tiempo, España salió tocando balón intentando llegar a los espacios de Cabo Verde pero se encontraron al arquero de 40 años, Vozinha que supo lucirse en el primer tiempo.

Los españoles continuaron mientras poco llegaba el ataque de los africanos al cuadro europeo. España intentaba e incluso armaron jugadas buenas, con tiros de larga distancia, para descifrar la defensa.

España no pasó del empate ante Cabo Verde

Cabo Verde se cerraba en el primer tiempo en la defensa, con el fin de poder llegar a los espacios de España. Hubo frustración en el cuadro español al finalizar el primer tiempo ya que no pudieron cristalizar.

De la misma manera, empezaba el segundo tiempo para los españoles, los de Cabo Verde cerrados, sin ataques, ya que se dedicaron a defender. Enseguida entró Lamine Yamal y dio otro matiz de ataque por España.

Intentaron desde afuera derribar el muro africano, el cual había sumado más jugadores. De esa manera España iba a poco a poco llegando. La circulación entró un poco más en el cuadro español. Pero el tiempo era el enemigo de los españoles para poder sumar los tres puntos.

Pasaron los 90 minutos más el agregado y España y Cabo Verde terminaron empatando en un juego épico.

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