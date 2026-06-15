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Curazao no pudo en su debut, aguantó solo unos minutos al cuadro germano en el Mundial de Fútbol 2026. Alemania debutó con una victoria contundente 7×1 ante Curazao, muy superior se vio Alemania en este encuentro.

Mientras que Australia dio cuenta de Turquía con pizarra de 2×0, ese encuentro con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Japón sorprendió con un empate ante Países Bajos quedando ese encuentro a dos goles por lado.

Ecuador debutó con derrota luego de intentar en el ataque, dio al menos dos veces o más en los postes de la arquería y cayó ante Costa de Marfil con pizarra de 1×0. Costa de Marfil se vio bien pero cristalizó el tanto a última hora.

Suecia sumó cinco goles en la victoria ante Túnez, un juego muy superior por parte de los suecos. Por su parte, se esperaba mucho más por parte del cuadro de Túnez en este encuentro correspondiente al Grupo F.

Alemania debutó con victoria y España juega hoy

Cabo Verde será el primer rival de España en lo que corresponde al Grupo H, este encuentro será a las 12:00 hora de Venezuela. De igual modo, hoy a las 3:00 de la tarde juega Bélgica contra Egipto.

Uruguay debuta a las seis de la tarde, contra Arabia Saudita en el Grupo H e Irán irá hoy ante Nueva Zelanda en el debut del Grupo G.

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