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Nubosidad fragmentada a esta hora de la mañana en el centro del país. La situación del clima hoy 15 de junio de 2026 en Venezuela se mantiene con nubosidad al sur de Venezuela además de lluvias probables en Bolívar, Amazonas y Apure.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad parcial y fragmentada en buena parte de su extensión; sin embargo, destacan mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica; al norte de nuestra Guayana Esequiba.

Bolívar, Amazonas y Llanos Occidentales; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en Delta Amacuro, sur de Monagas, sur de Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, piedemonte Andino y sur de Zulia.

Situación nubosa a despejada en el oriente venezolano, como nubosidad en la zona del occidente del país. En estados como Portuguesa y Barinas situación de nubosidad y amenazas de lluvia.

Clima hoy 15 de junio de 2026

En la Península de Paraguaná y zonas de La Guajira se esperan altas temperaturas, sobre los 38 grados para hoy lunes. En el centro del país con temperaturas máximas a los 32 grados para hoy.

Solo en el estado Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. En la cordillera de La Costa se espera al menos 22 grados durante la madrugada hoy lunes.

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