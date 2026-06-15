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Marineros barrió a Caciques con labor de Víctor Vargas en la Liga Mayor de Beisbol Profesional. El pitcheo naviero estuvo a la altura para dominar a la novena distrital y acreditarse un lauro.

La tarde de este domingo 14 de junio Marineros de Carabobo barrió en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a Caciques de 6×2. Para conseguir su segundo lauro al hilo y cerrar la semana ganando.

El abridor Víctor trabajó por seis tramos en el que abanicó a cuatro contrarios y apenas permitió dos anotaciones. Gersel Pitre falló con rodado al primera base para que Geisel Cepeda anotara la primera carrera en el comienzo del choque.

En la baja del segundo tramo Yoel Yanqui la sacó del estadio para igualar las acciones, Carlos Durán dio línea al jardinero izquierdo; que hizo que Ángel Aguilar pasara por el plato, posteriormente Deivi Muñoz y Johan López se sacrificaron al jardinero central para que Carlos Linarez y Durán pusieran las cosas 4×1.

Marineros barrió a Caciques

Un sencillo de Aguilar en el tercero puso la quinta rayita del choque en las piernas de Edgardo Fermín. Keinner Piña dio imparable en el quinto y Liván Soto descontó, pero un inatrapable de López amplió las cosas a 2×6 con la pisada a la goma de Aguilar.

Víctor Vargas (4-1) se adjudicó su cuarto lauro de la campaña y Naswell Paulino (3-2) cargó con la derrota. Los filibusteros iniciarán la décima semana de acción visitando a Centauros de La Guaira en Macuto a las 7:00 de la noche el próximo martes 16 de junio.

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