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Las selecciones de Brasil y Marruecos protagonizaron el primer gran duelo de alta intensidad en el Grupo C del mundial, al sellar un vibrante empate 1-1 en la cancha del MetLife Stadium.

El resultado deja a ambos combinados con sensaciones encontradas en su estreno mundialista.

Exhibiendo una propuesta táctica inteligente y un despliegue físico impecable, el conjunto marroquí supo capitalizar las tempranas desatenciones defensivas de una Canarinha que por tramos lució desconocida, desorganizada y con escasa claridad en la generación de juego.

La gran sorpresa de la tarde neoyorquina llegó al minuto 21 de la primera mitad. Tras una milimétrica habilitación en profundidad que rompió las líneas de contención brasileñas, el atacante Ismael Saibari controló el esférico y definió con maestría por encima de la humanidad de Alisson Becker.

Sin embargo, el festejo y la ventaja se extendió por diez minutos. Al minuto 32, la jerarquía individual de la pentacampeona se hizo presente por intermedio de su figura, Vinícius Jr. El extremo del Real Madrid inventó una impresionante maniobra individual dentro del área y batió al portero Yassine Bounou «Bono» con un violento y certero remate cruzado.

Con este punto por bando, Marruecos y Brasil asumen el liderato provisional del Grupo C con una unidad cada uno, a la estricta espera del compromiso de cierre de la primera jornada que enfrentará a las selecciones de Escocia y Haití.

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