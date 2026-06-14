Representantes del, dieron a conocer los ganadores de la edición 2026 del, que reconoce el compromiso, la trayectoria y el talento de quienes ejercen el periodismo con vocación y profesionalismo en distintas áreas.

Este año el reconocimiento en la categoría de Corresponsal fue para Jaime Pinzón, mientras que en Docencia se reconoció la labor de Luisa Prato. En la mención de Redacción, se distinguió el trabajo de Paúl Trejo y en Cultura y Espectáculo, el galardón fue otorgado a Alejandro Rodríguez.

El premio en Deportes fue para Marvelis Marcano, mientras que en el renglón de Comunicación Corporativa se alzó con la distinción Michelle Almeida. El jurado reconoció también el aporte en el área de Producción de Lorena Cabana y en Iniciativa Empresarial se destacó el emprendimiento comunicacional de Luis Camacho.

En la categoría Audiovisual se premió el trabajo de Carlos Venta, mientras que en Redes Sociales se resaltó el desempeño digital de Luis Miguel Hernández. El homenaje por Mérito y Trayectoria fue para el periodista Francisco Molina, y finalmente, el premio en el área de Comunicación Institucional se le concedió a Ana Isabel Laguna.

Randolfo Blanco, presidente del jurado y representante del Colegio Nacional de Periodistas – Seccional Carabobo frente al jurado, informó que, luego de la reciente modificación del reglamento de los premios, la evaluación en cada categoría fue más exhaustiva. Para esta edición se contó con el apoyo de un riguroso baremo técnico, aplicado con el objetivo de garantizar la absoluta transparencia y el equilibrio en el veredicto final.

Blanco detalló que, una vez más, el jurado se reunió para evaluar detalladamente las propuestas en los espacios del Centro Venezolano Americano del Centro (Cevac). En esta oportunidad, el equipo evaluador estuvo conformado por los destacados comunicadores y ganadores del premio en ediciones anteriores: Iván López, Maigualida Villegas y Francis Tineo, además de la docente y también acreedora del galardón Carmen Elena Castillo, quienes revisaron los trabajos de 75 postulados en las 12 categorías.

Finalmente, la directiva del gremio informó que los prestigiosos galardones serán entregados el próximo sábado 27 de junio, Día del Periodista, en un acto especial de entrega de premios que se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Guaparo Suite de Valencia.