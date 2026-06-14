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En el marco de los despliegues preventivos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, comisiones de la Policía del Estado Carabobo ejecutaron tres importantes procedimientos en la entidad, logrando la captura de siete ciudadanos implicados en delitos contemplados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Los operativos de vigilancia y patrullaje inteligente se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios Los Guayos, Naguanagua y Diego Ibarra (Mariara), dejando como saldo la incautación de presunta droga y la retención de varios vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, las actuaciones policiales se distribuyeron de la siguiente manera:

Los Guayos: En el sector Las Agüitas, efectivos policiales avistaron a tres jóvenes de 19 y 20 años de edad que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron evadir a las comisiones, pero fueron interceptados de inmediato.

Naguanagua: Paralelamente, en el sector La Cidra, miembros de la Brigada Motorizada capturaron a otros tres ciudadanos (también en edades comprendidas entre los 19 y 20 años), quienes mostraron una actitud esquiva al momento de ser abordados por las unidades de patrullaje.

Mariara: Finalmente, en la Urbanización Nuestro Esfuerzo, los uniformados lograron la aprehensión de un ciudadano que se trasladaba en un vehículo tipo motocicleta.

En cada uno de los procedimientos, los funcionarios lograron retener las motocicletas en las que se trasladaban los involucrados e incautar diversas porciones de presuntas sustancias ilícitas.

Los detenidos, así como las evidencias colectadas en los tres municipios, fueron puestos de manera inmediata a la disposición de la Fiscalía 12° del Ministerio Público del Estado Carabobo, organismo que se encargará de coordinar el debido proceso legal.

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