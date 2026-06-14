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Si buscas la opción perfecta para el almuerzo de hoy, esta receta de pasta con camarones cremosa con toque criollo, es lo que necesitas. Una preparación rápida, sumamente cremosa y cargada de sabor que conquistará a todos en la mesa.

Ingredientes necesarios:

400 gramos de camarones limpios y desvenados.

300 gramos de pasta larga de tu preferencia.

1 cebolla blanca grande picada en cuadritos.

4 dientes de ajo machacados con un toque de sal.

2 ajíes dulces (uno rojo y uno verde) finamente picados.

100 ml de crema de leche.

Mantequilla (no margarina) y un chorrito de aceite.

Sal, pimienta al gusto.

Pasta con camarones cremosa Criolla: Paso a Paso

El secreto para que quede perfecta inicia en el sartén. Coloca a derretir una buena cucharada de mantequilla con un chorrito de aceite para evitar que se queme. Añade los camarones a fuego alto solo para sellarlos y dorarlos; apenas cambien de color, retíralos a un bol y tápalos para que conserven todos sus jugos.

En ese mismo sartén, aprovechando todo el sabor que dejaron los mariscos, agrega la cebolla y el ajo machacado. Cuando comiencen a dorarse, incorpora el ají dulce picadito. Una vez que este sofrito esté bien tierno y aromático, regresa los camarones al sartén e integra los 100 ml de crema de leche. Sazona con pimienta, rectifica la sal, tapa y deja cocinar a fuego muy bajo para que la salsa reduzca y los sabores se fusionen de manera espectacular.

Pasos Finales

Mientras la salsa adquiere su punto ideal, cocina la pasta en abundante agua hirviendo con sal, hasta que quede perfectamente al dente. Cuélala e incorpórala directamente al sartén donde mantienes la salsa a fuego mínimo.

Revuelve muy bien para que cada hilo de pasta se impregne de la crema de camarones. Sirve de inmediato y, si te provoca romper las reglas, corónala con un buen toque de queso parmesano o pecorino y un poco de perejil fresco picadito.

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