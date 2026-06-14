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Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA tras derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, liquidando la serie 4-1.

El conjunto neoyorquino concretó otra épica remontada en el último cuarto para adjudicarse el trofeo de la liga por primera vez desde 1973.

Los Knicks campeones de la NBA

El encuentro disputado el sábado en territorio texano comenzó cuesta arriba para los visitantes, quienes sufrieron la imponente defensiva de Victor Wembanyama y llegaron a estar abajo en el marcador por hasta 16 puntos.

Sin embargo, la ofensiva reaccionó en la segunda mitad guiada por una descomunal actuación del base estrella Jalen Brunson, quien cargó con el equipo anotando 42 puntos.

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Pese a que Karl-Anthony Towns salió expulsado por acumulación de faltas en el período final, la frialdad de Mikal Bridges desde la línea de tiros libres y un rebote clave de O.G. Anunoby en los segundos finales aseguraron la victoria.

53 años de sequía total

Con esta conquista, los Knicks campeones de la NBA entierran cinco décadas de frustraciones y desengaños deportivos. Desde la mítica era de Patrick Ewing en los años 90.

Donde perdieron las Finales de 1994 ante Houston y las de 1999 precisamente contra San Antonio. La franquicia del Madison Square Garden no había logrado saborear la gloria.

Patrick Ewing junto al MVP Jalen Brunson

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El proyecto deportivo rinde frutos dorados y desata la euforia colectiva en la ciudad de Nueva York.

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