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Clima hoy domingo 14 de junio según el Inameh

By Lubin Molero
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Clima hoy domingo 14 de junio
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Inameh emitió el pronóstico del clima en Venezuela para este domingo 14 de junio, con posible incremento progresivo de la nubosidad y precipitaciones con eventuales descargas eléctricas en horas de la tarde y la noche.

Estas condiciones son originadas por el desplazamiento de la Onda Tropical Número 14 y un sistema de vaguada sobre el mar Caribe.

Clima hoy domingo 14 de junio

Durante la mañana prevalecerá un cielo de parcial a despejado en buena parte del país. Aunque se esperan lluvias o chubascos aislados en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Táchira y Zulia.

Después del mediodía, las precipitaciones de intensidad variable afectarán a las regiones del oriente, sur, llanos y occidente. Asimismo, no se descartan lluvias o lloviznas dispersas al sur de Aragua, Miranda, Distrito Capital y La Guaira, mientras se mantiene el reporte de polvo del Sahara en la atmósfera.

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ViaInameh
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