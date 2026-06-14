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La agenda global y nacional destaca este domingo 14 de junio importantes efemérides institucionales y acontecimientos históricos fundamentales para la sociedad.

El calendario abarca desde un reconocimiento de salud pública a nivel internacional hasta hitos políticos y militares de la era independentista venezolana.

Efemérides del 14 de junio

A nivel global se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha instituida formalmente con el objetivo de reconocer y agradecer a los donantes voluntarios no remunerados de todo el mundo. La jornada busca concienciar a la población sobre la necesidad constante de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros.

Conmemoraciones Venezolanas

En el ámbito político nacional, el gobierno del general José Antonio Páez derogó la prohibición legal que impedía el matrimonio civil entre ciudadanos venezolanos y españoles.

Esta restricción había sido impuesta durante el conflicto de la emancipación con el fin de reducir la influencia peninsular en el territorio.

En el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, se conmemora un aniversario de la Batalla de Macuto.

Dato curioso del día

Como una de las coincidencias más llamativas de las efemérides del 14 de junio, esta fecha marca el nacimiento de dos de las figuras políticas más influyentes y opuestas de la historia contemporánea:

El empresario y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (nacido en 1946). Así como el líder revolucionario argentino-cubano, Ernesto «Che» Guevara (nacido en 1928). Dos ideologías contrarias que comparten el mismo día en el calendario.

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