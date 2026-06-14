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Internacional: Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

By Lubin Molero
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Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un choque entre dos helicópteros cobró la vida de al menos seis personas este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

El siniestro ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes, una concurrida zona ubicada al oeste de Río de Janeiro, Brasil, provocando un fuerte incendio en el sector tras el impacto terrestre.

Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

De acuerdo con medio internacionales, el choque se registró en las adyacencias de la Avenida de las Américas.

Una de las aeronaves involucradas transportaba a cuatro pasajeros, mientras que en la segunda viajaba únicamente el piloto; las autoridades locales confirmaron que no hubo supervivientes en ninguna de las dos unidades.

Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro
Foto: Choque de helicópteros en Río de Janeiro

Tras la colisión en el aire, los aparatos se precipitaron sobre los terrenos de una antigua iglesia que actualmente funcionan como patio de almacenamiento de vehículos para una concesionaria.

El impacto desató una explosión cuyas llamas se propagaron con rapidez, afectando de manera directa a cerca de veinte automóviles estacionados en el lugar.

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