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Un motorizado resultó herido la mañana de este domingo 14 de junio tras perder el control de su vehículo al caer en un hueco ubicado en la avenida Enrique Tejera de Valencia, estado Carabobo.

Este hecho representó el segundo accidente de tránsito en Valencia que involucra a un conductor de dos ruedas en un lapso menor a dos horas.

Motorizado herido tras caer en hueco

El incidente se registró específicamente en la intersección con la vía de San Juan Vianney, en la parroquia Miguel Peña. Según relatos de medios, el motorizado derrapó sobre el pavimento, quedando a un costado de varias unidades de transporte público que se encontraban en el lugar.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y de rescate se trasladaron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas al conductor y despejar la arteria vial.

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