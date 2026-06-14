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La Vuelta Internacional La Fría 2026 concluyó este domingo 14 de junio en el estado Táchira tras reunir a más de 600 ciclistas de Cuba, Ecuador, Colombia y Venezuela.

El evento deportivo, que abarcó las categorías juvenil, prejuvenil e infantil, se desarrolló bajo la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC).

El cronograma de actividades incluyó una etapa inicial con un recorrido de 5 kilómetros para los atletas de menor edad, sumado a una contrarreloj para las categorías infantil, prejuvenil y juvenil.

Vuelta Internacional La Fría 2026

Durante las jornadas, los participantes destacaron las condiciones climáticas de la zona norte del estado como uno de los factores de mayor exigencia física para el desempeño en la ruta.

En la rama femenina, las representantes de Colombia y Venezuela mantuvieron el dominio técnico en las categorías prejuvenil y juvenil.

Tras las primeras etapas, la competencia continuó con un recorrido de montaña entre La Fría y la población de Las Mesas. El cierre de la competencia se programó para este domingo mediante un circuito urbano que transita por la Avenida Aeropuerto, el Elevado, el sector Aserradero, la Vía Panamericana y el Monumento.

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