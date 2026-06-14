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La Casa Real de Tailandia confirmó el fallecimiento de la princesa «Bha», primogénita del rey Vajiralongkorn, tras permanecer ingresada en un centro médico por más de tres años.

La integrante de la realeza, conocida cuyo nombre real es Bajrakitiyabha, falleció a los 47 años de edad en el Hospital Chulalongkorn.

Fallece la princesa «Bha» de Tailandia

Según el comunicado oficial de la monarquía, el deceso se produjo a raíz de un deterioro progresivo en su salud debido a una infección abdominal.

La princesa de Tailandia había perdido el conocimiento en diciembre de 2022 mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima.

En su momento, los informes oficiales detallaron que la pérdida de conciencia fue causada por una bacteria micoplasma. Esta le provocó una inflamación cardíaca y una alteración grave en el ritmo del corazón.

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