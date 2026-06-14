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El británico Lewis Hamilton ganó este domingo 14 de junio su primera carrera con Ferrari al imponerse en el Gran Premio de Barcelona.

Con este triunfo, el piloto alcanza las 106 victorias en la Fórmula 1 y rompe el empate histórico con Michael Schumacher, convirtiéndose en el máximo ganador del circuito catalán con siete laureles.

Lewis Hamilton gana en Barcelona

El podio dominical fue completamente británico, con George Russell (Mercedes) en el segundo lugar y Lando Norris (McLaren) en el tercero, un hito que no ocurría en la categoría desde 1968.

Además, el resultado le permite a Hamilton afianzarse en el segundo puesto del mundial, beneficiado por el retiro del líder del campeonato, Kimi Antonelli, debido a una falla de motor.

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Con 41 años, Hamilton es el quinto piloto más longevo en ganar una carrera, otorgándole a Ferrari su victoria número 249 como escudería. La próxima cita será el 28 de junio en el Gran Premio de Austria.

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