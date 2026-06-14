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Un sismo de magnitud 2.9 fue reportado la tarde de este domingo 14 de junio en el estado Carabobo, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor tuvo un epicentro a 16 kilómetros al noreste de Valencia y 30 kilómetros al sureste de Puerto Cabello.

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El sismo tuvo una profundidad de 1.6 kilometros, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10.245 N -67.867 O y ocurrió a las 14:44 minutos.

Usuarios en redes sociales reportaron el temblor en municipios como Mariara, San Joaquín, Guacara, Valencia, San Diego, Naguanagua. Informan que vino acompañado de un fuerte ruido subterráneo, vibración en ventanas y estructuras. El sismo también fue percibido en parte del estado Aragua.

Hasta el momento, los organismos de prevención y rescate no han reportado emergencias, daños materiales estructurales ni víctimas que lamentar a causa del fenómeno natural.

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