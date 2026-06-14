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Tras el choque de dos helicópteros en Brasil, la mañana de este domingo 14 de junio, fuentes policiales confirmaron que entre las seis víctimas fatales se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi y el director de cine y videoclips también argentino, Lucas Vignale. El cantante estadounidense Oliver Tree también iba en uno de los aparatos siniestrados.

El trágico accidente ocurrió por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida.

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Accidente de helicóptero en Brasil

El joven youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido por sus seguidores como Gaspi, viajaba en la aeronave matrícula PP-MAC, la cual terminó explotando tras impactar contra el suelo.

En el siniestro fallecieron otras cinco personas. Entre las víctimas se encuentra el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a su equipo de trabajo: el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y el director argentino de videoclips Lucas Vignale.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

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