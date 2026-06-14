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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas recuperaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años de edad en Petare, específicamente en la calle 10 de la Urbanización La Urbina, edificio Vepica 2.

El occiso se encontraba atrapado en el interior de un conducto de ventilación ubicado en la azotea de la referida estructura. Al sitio se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), así como personal de la Policía del Estado Miranda.

El personal técnico del Cuerpo de Bomberos de Caracas ejecutó maniobras especializadas de salvamento para la liberación y extracción del cadáver.

Una vez recuperado el cuerpo, fue entregado formalmente a las autoridades competentes y de medicina legal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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