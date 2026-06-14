Funcionarios de la Policía de Carabobo adscritos a la Estación Policial Plaza de Toros (Cuadrante de Paz 17), lograron la captura de un sujeto que atentaba flagrantemente contra la salud pública en el municipio Valencia.
El procedimiento se llevó a cabo en la Av. Las Ferias (Mercado Peatonal Municipal, parroquia Santa Rosa), donde se aprehendió al ciudadano Noiber Antonio Ramón Pérez.
Este individuo se dedicaba a empaquetar material orgánico de desecho de madera (aserrín) en envoltorios de reconocidas marcas de alimentos (leche en polvo, bebida chocolatada y café), para luego comercializarlos como productos originales.
Gracias a la denuncia comunitaria y a la rápida acción policial, se evitó un grave daño económico y de salud a las familias valencianas.
El caso y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 33° del Ministerio Público.
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PoliCarabobo captura a siete sujetos con presunta droga en tres municipios