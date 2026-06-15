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Un presunto caso de violencia por celos se registró en Brasil la tarde del viernes 12 de junio, donde un hombre habría ingresado hasta la peluquería en la que trabaja su pareja y le habría arrojado pegamento para zapatos en el cabello.

La víctima fue identificada como Andressa Santos López, de 30 años y de nacionalidad brasileña. El supuesto autor del hecho es Carlos Enrique Sequeira, hombre de origen brasileño y pareja de la mujer.

Tras el ataque, el agresor huyó hacia la zona de Ponta Porã, en Brasil. Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde los médicos tuvieron que suministrarle oxígeno para evitar una intoxicación, mientras retiraban la totalidad del producto de su cabeza.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con fuentes judiciales, si la víctima formaliza la denuncia y presta declaración, el sospechoso podría ser imputado en las próximas horas.

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