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Aquel 14 de junio de 1991 murió Yamel Díaz uno de los rostros más fotografiados en 1975 cuando llevó la banda de Miss Carabobo en Miss Venezuela. Durante más de un año fue preparada para ese evento por el estilista Manuel Carvajal.

La ilusión rondaba a la chica nacida en Valencia en 1955, de participar en el concurso de belleza. Uno de los más afamados, aun para ese tiempo solo Susana Duijm había conquistado una corona en el Miss Mundo.

La joven se fue preparando poco a poco, para esos años eran pocas las cirugías estéticas y ya Yamel había solicitado que una de las condiciones era no operarse. Quería ir con su belleza natural al certamen.

Yamel era espigada, con belleza de sobra para sus años y poco a poco crecía. Además de eso su figura era espectacular, por lo cual Manuel Carvajal se encargaría de pulir, la joven era hija de una conserje.

Miss Carabobo Yamel Díaz

Carvajal se encargó de desarrollar todo el talento de la joven, prepararla para que entrara por todo lo alto al mundo de las Misses. Venezuela era conocida precisamente por la belleza de sus mujeres.

El carácter sencillo de la muchacha hizo que brillara en aquellos años conquistando el Miss Venezuela Mundo. En esos años conoció a un hombre profesional, un ingeniero pero la familia no aprobaba la relación.

Se casó con el hombre y se marchó a Europa, pero no todo era color de rosa en el viejo continente. Su pareja era una persona que buscaba oro en el sur de Venezuela y piedras preciosas. Incluso emprendieron en ese negocio.

Volvieron a Venezuela y vivían en San Bernardino (Caracas), pero ese día su esposo le había llamado para que fuera a buscar un dinero al apartamento y unas piedras preciosas. Los vecinos escucharon una discusión que despertaba el nerviosismo en la residencia.

Luego de ese momento un silencio fue roto por un disparo de un arma de fuego mientras Yamel cayó desde el balcón del apartamento sin vida sobre un vehículo. El suceso conmocionó al país en junio de 1991.

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