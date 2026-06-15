Wuilson Buitriago es un niño de 11 años, residente de la comunidad González Plaza en Naguanagua, a quien su padre, Nixon Buitriago, describe como un hijo ejemplar: amoroso, respetuoso y apasionado tanto de las matemáticas como de la pesca.

​Días antes de un inesperado accidente, Wuilson le había pedido a su padre una red de pescar. Ese anhelo tendrá que esperar un poco, luego de que el pasado 1 de junio, mientras manipulaba un envase de gasolina para exterminar unas hormigas, el combustible hizo combustión, provocándole quemaduras en el 54% de su cuerpo.

​Tras recibir atención médica inmediata en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), el equipo médico se coordinó con los integrantes del Club Shriners de Venezuela con el objetivo de gestionar una atención especializada para el menor.

​El llamado fue atendido de inmediato. La organización desplegó a todo su equipo para canalizar los trámites correspondientes, logrando la aceptación del paciente en el Hospital Shriners Children’s de Texas, Estados Unidos. Asimismo, se gestionó la emisión exprés de pasaportes para el niño y su padre, así como los permisos de vuelo y traslado humanitario.