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Una nueva esperanza de vida para Wuilson Buitriago

By Redacción Noticias24Carabobo
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Wuilson Buitriago - Abou Saad Shriners

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Wuilson Buitriago es un niño de 11 años, residente de la comunidad González Plaza en Naguanagua, a quien su padre, Nixon Buitriago, describe como un hijo ejemplar: amoroso, respetuoso y apasionado tanto de las matemáticas como de la pesca.

​Días antes de un inesperado accidente, Wuilson le había pedido a su padre una red de pescar. Ese anhelo tendrá que esperar un poco, luego de que el pasado 1 de junio, mientras manipulaba un envase de gasolina para exterminar unas hormigas, el combustible hizo combustión, provocándole quemaduras en el 54% de su cuerpo.

​Tras recibir atención médica inmediata en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), el equipo médico se coordinó con los integrantes del Club Shriners de Venezuela con el objetivo de gestionar una atención especializada para el menor.

​El llamado fue atendido de inmediato. La organización desplegó a todo su equipo para canalizar los trámites correspondientes, logrando la aceptación del paciente en el Hospital Shriners Children’s de Texas, Estados Unidos. Asimismo, se gestionó la emisión exprés de pasaportes para el niño y su padre, así como los permisos de vuelo y traslado humanitario.

Wuilson Buitriago - Abou Saad Shriners
Este domingo 14 de junio, tras cumplir con todos los protocolos médicos y legales, se concretó el traslado de Wuilson. La movilización contó con el apoyo de la División de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), el personal médico de la CHET y los miembros de la organización filantrópica.

Aníbal Medrano, presidente de la Organización Abou Saad Shriners de Venezuela, informó que gracias al esfuerzo conjunto de los integrantes del club, el personal de salud y las autoridades policiales, se está garantizando la atención médica del paciente sin costo alguno para la familia.

Medrano destacó que este representa el segundo traslado internacional que realiza la fundación en lo que va de año.

​De igual forma, el vocero nacional señaló que la organización ha atendido a más de 20 niños con escoliosis en todo el país y que continúan evaluando nuevos casos para ofrecer respuestas satisfactorias a las familias venezolanas.

​Por su parte, Nasser Jamul, presidente de la organización en el estado Carabobo, agradeció el respaldo de todos los organismos públicos e institucionales involucrados y ratificó el compromiso de la fundación de continuar con esta labor social en la región.

​Sobre Abou Saad Shriners

Es una organización mundial dedicada a la filantropía y a la atención médica especializada de niños, niñas y adolescentes con diversas patologías complejas, ofreciendo tratamientos sin costo en su red de hospitales en los Estados Unidos.

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SourceNota de Prensa
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