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Un hombre de 42 años fue detenido por funcionarios policiales, tras ser señalado de suministrarle bebidas alcohólicas a su hijo, de apenas 11 meses de edad, quien tuvo que ser hospitalizado por intoxicación etílica.

El detenido fue identificado como Miguel Arcángel Querales Ladino. Su captura se realizó en la urbanización Los Robles II, en el municipio Araure, luego de una denuncia formulada ante las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el caso fue reportado por una funcionaria del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) alertó a los organismos de seguridad desde el área de pediatría del Hospital Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández (Seguro Social), donde había sido ingresado el bebé.

Los médicos diagnosticaron al infante con un cuadro severo de deshidratación, vómitos e intoxicación etílica, por lo que quedó bajo observación y vigilancia médica especializada.

Durante las averiguaciones, la madre del niño confirmó los síntomas presentados por el lactante y señaló al padre como el presunto responsable de haberle suministrado la bebida alcohólica.

Las comisiones policiales practicaron la detención del hombre e incautaron una botella de licor.

El caso fue remitido a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, organismo que continuará las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho.

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