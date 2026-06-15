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Efemérides del 15 de junio, Día Mundial del Viento

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 15 de junio
Foto: Ecored.mx

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 15 de junio nos recuera que la Asociación Europea de Energía Eólica quiso celebrar el valor del viento; dándole un día. El mismo es  tan preciado y este día se viene promoviendo desde el 15 de junio de 2007.

Un día como hoy El Libertador Simón Bolívar firma el Decreto de Guerra a Muerte durante la Campaña Admirable (1813).

Muere Antonio Nicolás Briceño (1813) Abogado y militar venezolano.

Segunda Batalla de La Puerta (1814).

Inicia la Guerra del Cerdo entre Estados Unidos y el Imperio Británico (1859). El ámbito específico de la controversia fueron las Islas San Juan.

Nace Rubén Aguirre (1934) Actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano, famoso por haber interpretado al Profesor Jirafales en la serie mexicana El Chavo del 8.  Fue uno de los personajes más famosos.

efemérides del 15 de junio
Rubén Aguirre, el recordado Profesor Jirafales nació un día como hoy en 1934.

Muere José Gil Fortoul (1943) Escritor, historiador, abogado y político venezolano.

Efemérides del 15 de junio

Se funda la UEFA (1954).

Se funda la cadena de restaurantes de comida rápida Pizza Hut (1958).

El árbitro de fútbol venezolano nacido en España, Vicente Llobregat, se convierte en el primer árbitro venezolano en pitar en una Copa del Mundo; al dirigir el partido donde Italia vence a Haití 3 a 1, en la Copa Mundial de la FIFA Alemania Federal 1974 (1974).

Se estrena la película Rocky II (1979).

Efemérides del 15 de junio
Sylvester Stallone, al lado de Roberto «Mano e’ Piedra» Durán en Rocky II.

Entra en vigencia la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal donde desaparece el Distrito Sucre y se crean los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao (1989).

Muere Franco Zeffirelli (2019) Director de cine, diseñador y productor de óperas, teatro, cine y televisión italiano.

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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