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Nuevos hechos viales reportaron ayer en el estado Carabobo, entre ellos un accidente en la avenida Lisandro Alvarado en Valencia. Ayer domingo 14 de junio de 2026 en horas de la mañana se informó sobre el choque de la moto contra un poste.

Esto frente a una de las empresas que hay en la zona y el parque Alí Primera. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo para atender la situación, uno de los hombres que iba en la moto murió de manera inmediata.

Accidente en la avenida Lisandro Alvarado

Mientras que el lesionado fue llevado rápidamente a emergencia del Hospital Central de Valencia para ser atendido. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Desde #N24Carabobo hacemos un llamado a conducir con responsabilidad y prudencia y circular en una velocidad moderada. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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