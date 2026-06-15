Lo más vistoPortadaSucesos

Accidente en la avenida Lisandro Alvarado dejó un fallecido y un lesionado

By Danny Valdiviezo
0
221
Accidente en la avenida Lisandro Alvarado
Foto: Capture del video de Jacinto Oliveros.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Nuevos hechos viales reportaron ayer en el estado Carabobo, entre ellos un accidente en la avenida Lisandro Alvarado en Valencia. Ayer domingo 14 de junio de 2026 en horas de la mañana se informó sobre el choque de la moto contra un poste.

Esto frente a una de las empresas que hay en la zona y el parque Alí Primera. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo para atender la situación, uno de los hombres que iba en la moto murió de manera inmediata.

Accidente en la avenida Lisandro Alvarado

Mientras que el lesionado fue llevado rápidamente a emergencia del Hospital Central de Valencia para ser atendido. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Desde #N24Carabobo hacemos un llamado a conducir con responsabilidad y prudencia y circular en una velocidad moderada. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detenido por vender aserrín en paquete de leche en polvo en Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceJacinto Oliveros/@jacin44
Artículo anterior
Efemérides del 15 de junio, Día Mundial del Viento
Artículo siguiente
Tres lesionados dejó volcamiento de una camioneta en la ARC
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes