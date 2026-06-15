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En el tramo Mariara en horas de la noche de ayer domingo 14 de junio de 2026 reportaron el volcamiento de una camioneta en la ARC. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo para prestar la atención debida.

El accidente ocurrió presuntamente por la pérdida de control del vehículo por parte del conductor debido al pavimento húmedo por la lluvia. En el vehículo involucrado en el accidente iba una pareja y un niño.

Volcamiento de una camioneta en la ARC

Enseguida fueron remitidos a un centro de salud cercano para su evaluación. Los tres resultaron con lesiones pero se encuentran en condición estable. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

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