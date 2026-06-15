Compartir

Luego de una denuncia que se hiciera viral desde el viernes, fueron colocados separadores viales en la Autopista del Este a la altura del kilómetro 168. Invialca se encargó del proceso de la colocación del dispositivo ayer domingo 14 de junio de 2026.

En la denuncia se mostraba a un conductor haciendo un giro no permitido en la autopista, colocando en peligro su vida como la de los demás. Esto para no llegar al punto del siguiente distribuidor para dar la vuelta.

Colocados separadores viales en este punto de la Autopista del Este

Es por ello que se colocaron los separadores de concreto para evitar que conductores hagan la peligrosa maniobra a esa altura. En el tramo se encontraba un pedazo sin separador vial desde hace un tiempo.

Se le hace el llamado a los conductores a no dar giros no permitidos en las autopistas como en las avenidas principales. Cumple con las normas establecidas, no coloques en riesgo tu vida como la de los demás.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas