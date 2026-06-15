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El cronograma de gasolina subsidiada en esta semana de junio 2026 ya se dio a conocer. Este empieza los números 9 y 0 el día de hoy en el circuito de estaciones subsidiadas en todo el país.

Recuerda que para surtir en estas bombas debes tener saldo positivo en el Sistema Patria. De esta manera tendrás acceso a los 120 litros para automóviles como 60 litros para las motocicletas.

Cronograma de la gasolina subsidiada en esta semana de junio 2026

Lunes 15 de junio: Placas terminadas en 9 y 0

Martes 16 de junio: Placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 17 de junio: Placas terminadas en 3 y 4

Jueves 18 de junio: Placas terminadas en 5 y 6

Viernes 19 de junio: Placas terminadas en 7 y 8

Sábado 20 de junio: Placas terminadas en 9 y 0

Domingo 21 de junio: Placas terminadas en 1 y 2

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