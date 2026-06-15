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La parroquia San Agustín se alista para una gran jornada de debate, espiritualidad y tradición. En el contexto de la Gran Misión Viva Venezuela «Mi Patria Querida», las instalaciones del emblemático Teatro Alameda abrirán sus puertas este miércoles 17 de junio, a partir de las 3:00 de la tarde, para la realización del foro titulado «Homenaje a San Juan Bautista».

Los detalles de este importante encuentro cultural fueron dados a conocer por el poeta Tarek William Saab, quien destacó el valor de este tipo de espacios para la preservación de la memoria histórica, la identidad afrovenezolana y el reconocimiento de las manifestaciones populares de la región capital.

Tarek William Saab anuncia homenaje a San Juan Bautista

Tarek William Saab expresó que «esta iniciativa surge con el propósito de honrar y profundizar en las prácticas y conocimientos culturales vinculados a este ciclo festivo, cuyas raíces se remontan al siglo XVIII en las comunidades afrovenezolanas esclavizadas»

Recalcó que «para los «sanjuaneros», estas celebraciones no solo son actos de fe, sino un símbolo de resistencia cultural y de libertad que permite evocar la memoria de sus antepasados».