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Designada Paola Posani como nueva ministra de Hábitat y Vivienda

By Lubin Molero
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Nueva ministra de Hábitat y Vivienda
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación de la doctora en Arquitectura Paola Posani como la nueva ministra de Hábitat y Vivienda.

El nombramiento se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido en su canal de Telegram, donde se destacó el perfil profesional de la funcionaria para asumir la gestión de esta cartera pública.

Nueva ministra de Hábitat y Vivienda

Posani cuenta con una trayectoria en la administración pública enfocada en las áreas de infraestructura y planificación urbana. Así mismo, se ha desempeñado como profesora universitaria y forma parte de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Rodríguez manifestó su confianza en la experiencia de la nueva ministra para dar continuidad y fortalecer las políticas públicas de vivienda en el país. Por último, las autoridades agradecieron la labor realizada por el Mayor General Jorge Márquez Monsalve al frente de este despacho ministerial.

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